نتنياهو: الجيش يحرز "تقدما منتظما" في قطاع غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن الجيش يحرز “تقدما منتظما” في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء في مقطع فيديو وزعه مكتبه: “لقد قام الجيش بتوسيع نطاق دخوله البري إلى قطاع غزة وهو يقوم بذلك عبر خطوات مدروسة وقوية للغاية ويحرز تقدما منتظما خطوة بخطوة”، نقلا عن “فرانس برس”.

هذا وكشفت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني لمرضى السرطان تعرض لأضرار شديدة بعد قصف إسرائيلي جديد الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عن مدير عام المستشفى صبحي سكيك إن معاودة استهداف المستشفى للمرة الثانية تسببت في “إلحاق أضرار بالغة فيه وتعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية وتعريض حياة المرضى والطواقم للخطر”.

وكان سكيت قد ذكر لوكالة أنباء العالم العربي في مقابلة عبر الهاتف من غزة في ساعة مبكرة اليوم الاثنين 30\10\2023 أن المستشفى تضرر بسبب قصف وصفه بالمروع وقع على مسافة قريبة جدا.

وأشار إلى أن 6 من المرضى فارقوا الحياة ليل الأحد لعدم حصولهم على العلاج اللازم.

وفي وقت سابق، أفاد الجيش الإسرائيلي بانطلاق صفارات الإنذار في منطقة القدس، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل، فيما أفاد إعلام فلسطيني بإطلاق “رشقة صاروخية ثقيلة” من قطاع غزة تجاه القدس، وأنه تردد دوي انفجارات في المدينة. وانطلقت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية أخرى اليوم منها بئر السبع والنقب وأسدود وعسقلان.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية جديدة.

وأعربت الأمم المتحدة والطاقم الطبي التابع لها عن مخاوفهم من استهداف القصف الإسرائيلي مناطق أقرب إلى المستشفيات في غزة، حيث لجأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين إليها كمأوى إلى جانب آلاف الجرحى. وقال عمال الإغاثة إن أكبر قافلة مساعدات إنسانية تصل إلى غزة لا تزال أقل بكثير من الاحتياجات المطلوبة للقطاع.