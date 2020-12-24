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نتنياهو: المزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا

منذ 8 ساعات
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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نشر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تغريدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم الخميس، لمعايدة المسيحيين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وفي التغريدة نفسها ذكر نتنياهو أنه بعد 26 عاما كانت تخلو من معاهدات سلام جديدة توصلت إسرائيل إلى 4 اتفاقات في غضون أقل من 4 أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “حيث المزيد والمزيد من الدول العربية تلتمس الصلح معنا، وهذا سيجعل الشرق الأوسط مكانا أفضل”.

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