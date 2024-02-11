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نتنياهو: النصر في متناول اليد بالسيطرة على "رفح"

منذ ساعتين
من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

من رفح جنوب غزة (أرشيفية- رويترز)

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بينما تبقى مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين هي المكان الوحيد الشبه آمن في هذه الحرب، ووسط تصاعد المخاوف المحلية والإقليمية والدولية من خطة إسرائيلية مرتقبة لاقتحام المخيم، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه إطلاق تلك العملية العسكرية.

وقال في تصريحات لقناة abc news الأميركية، اليوم الأحد 11\2\2024 “أولئك الذين يحذروننا من دخول رفح، يقولون لنا بمعنى آخر يجب أن نخسر الحرب، ونترك حماس هناك”.

كما اعتبر أن “النصر في متناول اليد بالسيطرة على رفح، المعقل الأخير لحماس” بحسب تعبيره.

إلى ذلك، أشار إلى أن القوات الإسرائيلية ستدخل المدينة جنوبي القطاع “مع ضمان المرور الآمن للسكان المدنيين حتى يتمكنوا من المغادرة”.

وختم قائلا:” نحن نعمل على وضع خطة مفصلة لتحقيق ذلك، ولا نتعامل مع هذا الأمر بشكل عرضي”.

إلا أنه لم يحدد إلى أين قد يتجه أكثر من مليون نازح لجأوا إلى تلك المدينة هرباً من الحرب، وتنفيذاً لتعليمات الجيش الإسرائيلي السابقة.

    المصدر :
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