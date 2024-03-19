نتنياهو: الولايات المتحدة طلبت مني عدم تنفيذ عملية رفح ولكنني سأنفذها

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يتعرض لهجوم أمريكي يستهدفه لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية، مشددا على أنه “ليس لديه خيار سوى تنفيذ عملية رفح”.

وأفادت قناة i24 news الإسرائيلية بأن نتنياهو قال خلال جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية بالكنيست إن “الأمريكيين طلبوا منا عدم تنفيذ العملية في رفح، لكن ليس لدينا أي خيار آخر. نحن بحاجة إلى السيطرة على ممر فيلادلفيا”.

وأشار إلى أنه “لو كنت سأتحدث عن دولتين لشعبين وتوقفت عن الهجوم في رفح، سأكون على علاقة ممتازة مع الأمريكيين”، معتبرا أنه “كان من الممكن أن يفعل رئيس وزراء آخر ذلك، أن يفوز بدعم الأمريكيين، لكنه يخسر في المعركة ضد حماس”.

وشدد على أنه “بين الأردن والبحر يجب أن تكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية فقط في كل حالة”، مضيفا: “الهجمات الأمريكية تستهدفني لأنني أمنع إقامة دولة فلسطينية”.

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول اتصال هاتفي نتنياهو منذ أكثر من شهر أن تنفيذ إسرائيل لهجوم بري واسع النطاق في رفح سيشكل “خطأ”، معربا عن “قلقه العميق” بهذا الشأن.

وصرح نتنياهو الأحد، بأن القوات الإسرائيلية لن تمضي قدما في اجتياحها المزمع لمدينة رفح جنوب قطاع غزة دون أن يتمكن المدنيون من المغادرة.