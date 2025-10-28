الثلاثاء 6 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 28 أكتوبر 2025 |
نتنياهو: حماس تنتهك اتفاق غزة وسأبحث مع الأمن الرد عليه

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه سيتشاور مع المؤسسة الأمنية بشأن رد إسرائيل على “انتهاكات” حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وذلك بعد خلاف على هوية رهينة سلمت الحركة رفاتها.

هذا وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة بأن إسرائيل قررت إيقاف السماح لعناصر حركة حماس بالدخول إلى الخط الأصفر في قطاع غزة، ضمن عمليات البحث المستمرة عن رفات الأسرى الإسرائيليين. وذكرت المصادر أن هذا القرار يأتي في إطار مراجعة الإجراءات الأمنية والسياسية المرتبطة بالملف، في وقت تحرص فيه تل أبيب على تعزيز السيطرة على مناطق البحث وتقييم المخاطر المحتملة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية تدرس اتخاذ سلسلة من الخطوات الإضافية بعد هذا القرار، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد انتهاء جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، والتي تضم كبار المسؤولين المعنيين بالأمن القومي والسياسات الدفاعية. القرار يعكس تشديد إسرائيل على مراقبة نشاطات حماس في المناطق الحدودية، وسط توتر مستمر في قطاع غزة.

  • رويترز

