نتنياهو: حماس لن تحكم غزة بعد الحرب

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لن تحكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإن إسرائيل دمرت القوة العسكرية للحركة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مساء اليوم الثلاثاء إلى محور نتساريم وسط قطاع غزة بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، ورئيس جهاز الشاباك رونين بارك، وكبار الضباط.

وأضاف نتنياهو خلال زيارة إلى غزة أن إسرائيل لم تتخل عن مسعى العثور على باقي الرهائن في القطاع.

وتابع “كل من يجرؤ على إيذاء رهائننا… سوف نتعقبكم ونقبض عليكم”.

و أضاف نتنياهو: “نحن حققنا نتائج ممتازة في هدفنا المهم المتمثل في منع حماس من حكم غزة، ونحن نقضي على قدراتها العسكرية بطريقة مثيرة للإعجاب للغاية، وسنواصل القيام بذلك.” وأشار إلى أن قواته لا زالت تبذل الجهود من أجل تحديد أماكن المختطفين ومحاولة إعادتهم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.