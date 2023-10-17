نتنياهو: حماس مسؤولة عن سلامة المدنيين في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء إلى دعم دولي واسع النطاق بالحرب.

وقال نتنياهو خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل في زيارة داعمة: “يجب على العالم أن يقف متحداً خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس”، وفق فرانس برس.

كما شدد على أن المعركة الحالية ليست معركة بلاده وحدها، مضيفاً أن “الجميع الآن يرى حركة حماس على حقيقتها”.

فيما أردف أن “حماس مسؤولة عن سلامة المدنيين في غزة، وبينهم رهائن إسرائيل والفلسطينيون”.

من جانبه أعلن شولتس أنه بحث مع نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وأنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضاً.

وقال: “تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سبل السماح للناس في غزة بتلقي المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن”.

كما أضاف: “نريد حماية المدنيين ومنع سقوط قتلى في صفوفهم”، حسب رويترز.

يذكر أنه منذ تفجر الحرب إثر الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، حثت إسرائيل سكان شمال غزة “حوالي 1.1 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 2.4 مليون نسمة” على النزوح إلى جنوب القطاع، محذرة من أنها ستضرب مدينة غزة لتدمير مركز عمليات حماس.

ويتجمع مئات الآلاف من المدنيين المعوزين في الجنوب، قرب الحدود مع مصر، بعد أن قطعت إسرائيل إمدادات المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع.

فيما قتل أكثر من 1400 شخص في الجانب الإسرائيلي ونحو 3000 شخص في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.