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نتنياهو: "دفعنا ثمنا يفطر القلب"

منذ 38 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو: “دفعنا ثمنا يفطر القلب في حربنا العادلة للدفاع عن الوطن”، بحسب مزاعمه.

وأضاف نتنياهو في تصريحات له السبت، “نقاتل من أجل الحفاظ على وجودنا ومستقبلنا ونحارب من أجل استعادة المحتجزين”.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، بمقتل 8 جنود بانفجار آلية عسكرية في رفح، بعد إيقاعهم بمكين مركب من قبل كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وأعترف جيش الاحتلال أن من بين القتلى نائب قائد سرية في لواء الهندسة 601 .

وكانت كتائب القسام أعلنت تنفيذ كمين مركب ضد آليات الاحتلال المتوغلة في منطقة الحي السعودي بتل السلطان غرب مدينة رفح.

وأكدت القسام استهداف برج جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى اشتعالها وإيقاع طاقم الجرافة بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام، إلى أنه فور وصول قوة الإنقاذ تم استهداف ناقلة جند من نوع “نمر” بقذيفة “الياسين 105” ما أدى إلى تدميرها ومقتل جميع أفرادها.

وفي وقت سابق أفاد موقع حدشوت بزمان العبري بمقتل 8 جنود وضباط من قوات الاحتلال في غزة، فجر السبت، بعد إطلاق صاروخ مضاد على عربة مدرعة.

وأكد إعلام عبري انفجار المركبة على الفور واشتعال النيران فيها بشكل كامل، وقتل الثمانية على الفور واحترقوا داخل المركبة.

    المصدر :
  • القدس العربي

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