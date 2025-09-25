نتنياهو: سأبحث مع ترامب خلال لقائي به للمرة الرابعة ضرورة استكمال أهداف الحرب في غزة

بعد تأكيد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أمس أن واشنطن عرضت خطة سلام للشرق الأوسط من 21 نقطة خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع، معرباً عن أمله في تحقيق تقدم بشأن غزة خلال الأيام المقبلة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة دبلوماسية، اليوم الخميس أنه سيلتقي للمرة الرابعة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيناقش معه “الفرص العظيمة التي أتاحتها الانتصارات الإسرائيلية، وضرورة استكمال أهداف الحرب”، وفق تعبيره.

كما أضاف نتنياهو الذي سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: “في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سأدين أولئك القادة الذين، بدلًا من إدانة القتلة وحارقي الأطفال، يريدون منحهم دولة في قلب أرض إسرائيل… هذا لن يحدث”، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان مكتب نتنياهو أكد ليل الأربعاء الخميس، أن اعتراف بلدان غربية عدة مؤخرا بدولة فلسطين “ليس ملزما لإسرائيل بأي شكل”. وأضاف في بيان “لن تكون هناك دولة فلسطينية”، وذلك ردا على اعتراف ست دول أوروبية بينها فرنسا وبلجيكا، بدولة فلسطين يوم الاثنين الماضي.

ويتكوف “متفائل”

أتى ذلك، بعدما أكد ويتكوف أن الرئيس الأميركي قدم مقترحات لمسؤولين من عدد من الدول العربية والإسلامية خلال اجتماع عُقد على هامش الجمعية العامة السنوية يوم الاثنين الماضي، من أجل “السلام في الشرق الأوسط”.

كما أشار إلى أن تلك الخطة “تعالج المخاوف الإسرائيلية، ومخاوف جميع الجيران في المنطقة كذلك”، وفق تعبيره. وقال: “نحن متفائلون، بل واثقون، من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن انفراجة بصورة ما”، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ولاقت إسرائيل تنديدا عالميا بسبب حربها في غزة التي توشك أن تكمل عامها الثاني دون أن يكون هناك أي وقف لإطلاق النار يلوح في الأفق.

فيما تسببت الحرب بدمار واسع في القطاع الفلسطيني المحاصر، وأدت لاستشهاد أكثر من 65 ألف فلسطيني، وفقا لتقديرات أممية. بينما أعلن مرصد عالمي لمراقبة الجوع أن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة، جراء الحصار الإسرائيلي.