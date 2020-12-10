نتنياهو: سنبدأ بإنشاء مكاتب ارتباط مع المغرب

أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه “سيتم البدء بإنشاء مكاتب ارتباط مع المغرب كخطوة أولى لعملية التطبيع”، واصفاً “اتفاق التطبيع مع المغرب بأنه ضوء عظيم آخر للسلام”.

هذا وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن “المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أميركية”، مشيراً الى انه “وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”.

هذا وأصبح المغرب رابع دولة عربية تفتح فصلا دبلوماسيا جديدا تجاه إسرائيل منذ آب الماضي، بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، وكجزء من هذا الاتفاق، وافق ترامب على الاعتراف بشرعية المغرب على الصحراء الغربية.