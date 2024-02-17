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نتنياهو: سنخسر الحرب إذا لم نقم بعملية عسكرية في رفح

منذ 36 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء السبت، أن على الجيش الإسرائيلي أن ينفذ عمليته في مدينة رفح التي تضيق بنحو 1,4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة، لأن عدم قيامه بذلك يعني “خسارة الحرب” ضد حماس.

كما أكد نتنياهو في مؤتمر صحافي في القدس أن عملية رفح سيتم تنفيذها حتى لو تم التوصل إلى اتفاق مع حماس للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة.

إلى ذلك قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه أرسل مفاوضين إلى محادثات الهدنة في القاهرة، بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن، إلا أنهم لم يعودوا لاستكمال محادثات أخرى لأن طلبات حماس ضرب من ضروب “الخيال”.

وأضاف أن لا طائل من استكمال المفاوضات ما لم تغير حماس مطالبها.

وتابع نتنياهو في تصريح للصحافيين أنه لا يمكن إبرام اتفاق دبلوماسي موسع مع الفلسطينيين إلا عبر مفاوضات مباشرة بدون أي شروط مسبقة.

    المصدر :
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