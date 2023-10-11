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نتنياهو: سندمّر "حماس"

منذ 9 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أنه سيعمل على “تدمير حماس”، مشدداً على أن “دماء قادتها مهدورة”.

وأضاف نتنياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت: “نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات”.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد “حماس”.

وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، قال نتنياهو: “حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات”.

من جانبه، شدد غالانت على ضرورة “تدمير العدو بكل الوسائل وبدون كلل”، مضيفا: “سننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي. سنمحو حماس من على وجه الأرض”.

وتابع غالانت قائلاً: “لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين”، واختتم كلمته قائلا: “دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة”.

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