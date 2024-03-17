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نتنياهو: سنشن عمليات في رفح وسنجلي المدنيين رغم الضغوط الدولية

منذ ساعة واحدة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد إن حلفاء إسرائيل “ذاكرتهم ضعيفة” فيما يتعلق بهجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة رغم الضغوط الدولية المتزايدة.

وقال نتنياهو في مستهل اجتماع للحكومة “إلى أصدقائنا في المجتمع الدولي أقول: هل ذاكرتكم ضعيفة إلى هذا الحد؟ بهذه السرعة نسيتم يوم السابع من أكتوبر، أسوأ مذبحة ارتكبت ضد اليهود منذ المحرقة؟”

وأضاف “بهذه السرعة أنتم مستعدون لحرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها ضد وحوش حماس؟”

وأكد نتنياهو مجددا أن إسرائيل ستواصل هجومها على قطاع غزة، بما في ذلك مدينة رفح، بينما ستقوم بإجلاء المدنيين من مناطق القتال.

ماذا قال نتنياهو؟

الضغط الدولي المتزايد لن يمنعنا من تحقيق أهداف الحرب على حماس.

إسرائيل ستشن عمليات في رفح وستجلي المدنيين من مناطق القتال.

سننفذ عمليات في رفح وسيستغرق الأمر بضعة أسابيع.

انتقد دولا حليفة وقال إن “ذاكرتها ضعيفة” فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر.

وجاءت تصريحات نتنياهو متزامنة، تقريبا، مع تصريحات أخرى لوزير الدفاع الإسرائيلي أعلن فيها أن “المؤسسة الأمنية ملتزمة بالاستفادة من كل فرصة لإعادة الرهائن”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن “الضغط العسكري من خلال المناورة البرية هو المفتاح لعودة المختطفين”، مشيرا إلى أن نتائج الحرب ستؤثر على إسرائيل لعقود مقبلة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن “الخط الأحمر الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل أننا لن نوافق على وقف الحرب في غزة”.

وكرر بدوره الحديث عن اجتياح رفح، وقال “العملية البرية في رفح ستنفذ ومن دون الدخول إلى رفح لا يمكننا تحقيق النصر”

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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