نتنياهو سيتوجه لواشنطن بعد تلقيه دعوة من ترامب.. إليكم التفاصيل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء سيتوجه إلى واشنطن غدا الأحد بعد أن تلقى دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان أربعة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول في البيت الأبيض قد قالوا في وقت سابق من اليوم السبت إن من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين.

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه سيعقد قمة ثلاثية حول الوضع في غزة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بمناسبة زيارته لمصر يومي الإثنين والثلاثاء.

وجاء في بيان للرئيس الفرنسي على منصة “إكس” أنه “استجابةً لحالة الطوارئ في غزة وفي إطار الزيارة التي سأجريها إلى مصر بدعوة من الرئيس السيسي، سنعقد قمة ثلاثية مع الرئيس المصري والعاهل الأردني”.

ومن المقرر أن يصل ماكرون إلى القاهرة مساء الأحد، حيث سيعقد اجتماعاً مع نظيره المصري صباح الاثنين. وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية ستعقد في اليوم نفسه في العاصمة المصرية.