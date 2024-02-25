نتنياهو عن إمكانية التوصل لاتفاق بشأن الرهائن.. "لم يتضح بعد"

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 25-2-2024) إنه لم يتضح بعد إذا كانت المحادثات الجارية ستتمخض عن اتفاق بشأن الرهائن.

ورفض نتنياهو في حديثه لشبكة (سي.بي.إس نيوز) الكشف عن تفاصيل لكنه قال إن حركة حماس لا بد أن “تقبل بحل منطقي”.

وقال إنه سيجتمع مع فريقه في وقت لاحق اليوم لمراجعة خطة عسكرية مزدوجة تشمل إجلاء المدنيين الفلسطينيين وعملية لتدمير ما تبقى من كتائب حماس.

وأضاف “إذا كان لدينا اتفاق، فسيتأجل بعض الوقت لكنه سيُنجز. وإذا لم يكن لدينا اتفاق فسننجزها على أي حال”.

في السياق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد إن الولايات المتحدة ومصر وقطر وإسرائيل توصلت إلى تفاهم بشأن “الملامح الأساسية” لاتفاق الرهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة.

وأضاف سوليفان لشبكة (سي.إن.إن) أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض، مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).