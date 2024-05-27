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نتنياهو: غارة رفح كانت خاطئة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن غارة جوية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين في رفح لم يكن مقصودا أن تُسقط قتلى وجرحى من المدنيين وإنها سيجري التحقيق فيها.

وأضاف في خطاب بالكنيست قاطعته صيحات استهجان من مشرعين معارضين “في رفح، أجلينا بالفعل نحو مليون ساكن غير مقاتل وعلى الرغم من جهودنا القصوى لكي لا نؤذي غير المقاتلين، حدث للأسف شيء خاطئ على نحو مأساوي”.

وتابع “نحقق في الواقعة وسنتوصل إلى استنتاجات، لأن هذه سياستنا”.

هذا وقالت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين 27 أيار/مايو 2024، إن 45 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 23 امرأة وطفلا ومسنا، استشهدوا في الهجوم الإسرائيلي على مخيم للنازحين في رفح.

وذكرت الوزارة أن عدد من تأكد مقتلهم في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول بلغ 36050 فلسطينيا على الأقل بالإضافة إلى 81026 مصابا. كما تقول الوزارة إن آلاف القتلى الآخرين لم يتم انتشالهم بعد من تحت الأنقاض.

    المصدر :
  • رويترز

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