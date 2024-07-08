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نتنياهو غاضب من المتحدث باسم الجيش بسبب حديثه عن حماس!

9 - يوليو - 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في جلسة مغلقة إثر تصريحاته بأن حماس ستبقى بغزة حتى بعد 5 سنوات.

وأشارت القناة إلى أن هذه هي المرة الثالثة يتم انتقاد تصريحات هاغاري من قبل مسؤولين أمنيين وسياسيين على رأسهم نتنياهو.

وقال هاغاري، الإثنين، إن إسرائيل تخطط لقتال حركة حماس في غزة لمدة 5 سنوات.

وأضاف هاغاري لشبكة “آيه بي سي” نيوز: “هل سنتحدث أنا وأنت بعد 5 سنوات عن حماس كمنظمة إرهابية في غزة؟ الإجابة هي نعم”.

وتصريح هاغاري يأتي على النقيض تماما من تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواصل التعهد بالتدمير السريع لحماس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة “آيه بي سي” نيوز: “إن غزة، وحتى حزب الله إلى حد ما، تعتبر حروبا دائمة تشتت انتباه إسرائيل عن عدوها الرئيسي، إيران”.

ويترقب العالم بحذر ما قد تؤول إليه المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في الجولة الأخيرة.

واستبق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مغادرة وفد التفاوض إلى الدوحة بإعلانه شروط الصفقة المحتملة مع حماس، الأمر الذي أثار الاستغراب في الأوساط الإسرائيلية والشكوك من نية نتنياهو حيال تنفيذ أي اتفاق.

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