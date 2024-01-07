الأحد 25 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 7 يناير 2024 |
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نتنياهو غاضب من وباء التسريبات بين وزراء حكومته.. "ستخضعون لاختبار كشف الكذب"!

منذ 40 دقيقة
بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت

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عبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن غضبه من ظاهرة التسريبات التي تعاني منها حكومته، واعتبر أن هذا الأمر لا يطاق.

ولفت نتنياهو إلى أن حكومته تعاني من وباء التسريبات، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو، ولا يعرف أي بلد في العالم يحدث فيه هذا.

جاء ذلك في كلمة نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، حيث أوعز لرئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي للترويج لمشروع قانون كشف الكذب الذي يلزم جميع الوزراء الذين يحضرون اجتماعات مجلس الوزراء المصغر (كابينت) والمناقشات الأمنية، بالخضوع لاختبار كشف الكذب الدوري.

وجرى تسريب وقائع جلسة الكابينت الأسبوع الماضي والتي شهدت هجوما من 4 وزراء بحكومة نتنياهو على رئيس الأركان هرتسي هاليفي بعد الإعلان عن عزمه تشكيل فريق تحقيق للوقوف على الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويضم فريق التحقيق عددا من المسؤولين الأمنيين السابقين من بينهم وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق شاؤول موفاز الذي سيكون على رأس الفريق، بالإضافة إلى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية زئيفي فركش والقائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية سامي ترجمان، وسيتولى كل واحد من الثلاثة التحقيقات في مجاله.

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