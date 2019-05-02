نتنياهو لإيران: سننتصر عليكم ولن نقدم رقبتنا للذبح

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انطلقت مساء الأربعاء فعاليات إحياء ذكرى ضحايا المحرقة النازية (الهولوكوست) في إسرائيل، وقال رئيس مجلس الوزراء بنيامين نتنياهو في كلمته: “ينضم إلى الخطر المتمثل بكراهية اليهود في الغرب خطر أكبر يأتي من الشرق. إيران تطلق ليل ونهار تهديدات بتدميرنا. لا نتجاهل تلك التهديدات ولكنها لا تردعنا”.

وأضاف “سياستنا واضحة حيال إيران: على الصعيد العسكري، نصد بحزم المحاولات الإيرانية للتموضع عسكريا قرب حدودنا. وعلى الصعيد الدبلوماسي، نمارس الضغط ثم الضغط ثم الضغط. وإزاء التهديدات بتدميرها، إسرائيل لن تقدم رقبتها للذبح”.

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وأشار إلى أنه “خلافا لما كان الأمر عليه إبان المحرقة، نبلور تحالفات ضد النظام الطغياني الذي يهددنا نحن ويهدد دولا كثيرة في منطقتنا ويهدد ممرات الملاحة الدولية وسلامة العالم بأسره”.

وأضاف “أقول لأولئك الذين يريدون أن يقتلونا: عدنا إلى مسرح التاريخ وإلى مقدمته. انتصرنا على أعدائنا سابقة وبإذن الله سننتصر عليكم أيضا”.

 

المصدر وكالة سبوتنيك

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