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نتنياهو: لا بد من إنهاء مهمة الأونروا

منذ 5 دقائق
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء إنه يتعين إنهاء مهمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وذكر بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه قال أمام وفد من الأمم المتحدة “حان الوقت ليفهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة نفسها أنه لا بد من إنهاء مهمة الأونروا”.

وأضاف “تسعى إلى الإبقاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين. لا بد أن نستبدل وكالات أخرى بالأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى بالأونروا إذا أردنا حل مشكلة غزة مثلما نخطط أن نفعل”.

وفي وقت سابق وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنها “العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة”، وناشد جميع الدول “ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة”.

وفي وقت سابق حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من أن وقف التمويل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة سيكون له “عواقب كارثية” على سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس “القرارات التي اتخذتها عدة دول بوقف التمويل للأونروا، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في هذه الأزمة، ستكون لها عواقب كارثية على شعب غزة”.

وأضاف “لا يوجد كيان آخر لديه القدرة على تقديم حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة بشكل عاجل. ونحن نناشد إعادة النظر في هذه القرارات”.

    المصدر :
  • رويترز

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