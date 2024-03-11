الأثنين 1 رمضان 1445 ﻫ - 11 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نتنياهو: لا يمكننا ترك ربع جيش حماس في رفح

منذ 38 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حكومته ستقوم بكل ما يلزم للقضاء على حماس والعمل على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وتقديم المساعدات.

وأشار نتنياهو إلى أنه لن يكون هناك مستقبل في الشرق الأوسط، ما لم يتم تدمير حماس، زاعماً أن “عدم القضاء على كتائب حماس المتبقية برفح سيجعلها تعيد تشكيل نفسها وتسيطر على قطاع غزة”.

وشدد نتنياهو على أن تكرار هجوم 7 أكتوبر خط أحمر بالنسبة وأضاف “ولا يمكننا أن نسمح ببقاء حماس”.

لافتاً إلى وجود اتفاقات مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف الأساسية وهناك أيضا خلافات حول كيفية تحقيقها.

وأضاف “اتفقت مع الرئيس بايدن على أن علينا تدمير حماس ولا يمكننا ترك ربع جيشها في مكانه وهو حاليا في رفح”.

    المزيد من أخبار العالم

    بسفن حربية.. روسيا تجري مناورات عسكرية مع إيران والصين
    الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
    خلال شهر رمضان.. جيش الاحتلال يستعد لنشر 15 ألف جندي في الضفة الغربية
    الشرطة الاسرائيلية في القدس - أرشيفية
    الخارجية الأردنية: القيود الإسرائيلية على الوصول للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو انفجار

    الأكثر قراءة

    فيديو وصور.. ثلاثة شهداء من الجماعة الإسلامية في الهبارية جنوب لبنان
    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    إليك الدول التي أعلنت غدا أول أيام شهر رمضان
    هلال شهر رمضان- تعبيرية
    أستراليا تعلن أول أيام شهر رمضان!