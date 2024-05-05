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نتنياهو: لا يمكن لإسرائيل قبول مطالب حماس بإنهاء الحرب والانسحاب من غزة

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 5 - مايو - 2024 2:45 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد 5 مايو/أيار 2024، رفضه لمطالب حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بإنهاء الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن وقال إن ذلك سيسمح ببقاء الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لإسرائيل.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لوقف القتال في غزة مؤقتا من أجل ضمان إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، والذين يعتقد أن عددهم يزيد على 130.

وأضاف “لكن في حين أبدت إسرائيل استعدادا، لا تزال حماس مصرة على مواقفها المتشددة، وعلى رأسها المطالبة بسحب جميع قواتنا من قطاع غزة وإنهاء الحرب وإبقاء حماس في السلطة”.

وقال “لا يمكن أن تقبل إسرائيل ذلك”.

وأوضح أن “حماس ستتمكن بذلك من تنفيذ ما توعدت به من مجازر وجرائم اغتصاب واختطاف مرارا وتكرارا”.

وفي القاهرة، قال مسؤولون فلسطينيون إن قادة بحركة حماس واصلوا محادثات حول الهدنة في قطاع غزة لليوم الثاني اليوم الأحد مع وسطاء مصريين وقطريين دون أنباء عن إحراز تقدم واضح في ظل إصرار الحركة على مطلبها بأن يتضمن أي اتفاق إنهاء الحرب في القطاع.

وبدأت الحرب بعد أن باغتت حماس إسرائيل بهجوم عبر الحدود في السابع من أكتوبر تشرين الأول، والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 252 رهينة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 34600 فلسطيني وإصابة أكثر من 77 ألفا. ودمر الهجوم أيضا جزءا كبيرا من القطاع الساحلي وتسبب في أزمة إنسانية.

    المصدر :
  • رويترز

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