نتنياهو لبلينكن: الاعتراف بدولة فلسطين "مكافأة لحماس"

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن من الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرها مكافأة لحماس.

وقال مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع الماضي، أن اعتراف الولايات المتحدة المباشر أو غير المباشر بالدولة الفلسطينية “سيكون بمثابة جائزة لأولئك الذين خططوا ودبروا مذبحة 7 أكتوبر”.

وأثار نتنياهو احتمال اعتراف الولايات المتحدة بدولة فلسطين في اجتماعه الخاص مع بلينكن في القدس الأسبوع الماضي، معربا عن فزعه من أن الولايات المتحدة كانت تفكر في مثل هذا الخيار، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو أوضح لبلينكن أن مثل هذه الخطوة الأميركية ستضر بأي جهد تبذله إدارة بايدن لتوسيع دائرة السلام في المنطقة.

مثل هذا الاعتراف من جانب الولايات المتحدة من شأنه أن يغير عقودا من السياسة الأميركية التي دعت إلى إقامة دولة فلسطينية فقط نتيجة للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وتشعر الحكومة الإسرائيلية بقلق متزايد إذا حدث ذلك، فإنه سيمارس المزيد من الضغوط على إسرائيل لقبول دولة فلسطينية.

ويسعى الوزراء القوميون المتطرفون في حكومة نتنياهو إلى استباق أي خطوة أميركية من هذا القبيل من خلال تمرير قرار لمجلس الوزراء يحدد رسميا أن سياسة إسرائيل تعارض إقامة دولة فلسطينية وهي خطوة امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اتخاذها حتى الآن.

في الوقت نفسه، يعتقد البعض في إدارة بايدن الآن أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ربما يكون الخطوة الأولى في المفاوضات لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بدلا من الخطوة الأخيرة، حسبما صرح مسؤول أميركي كبير للموقع سابقا.

وقد طلب بلينكن مؤخرا من وزارة الخارجية إجراء مراجعة وتقديم خيارات سياسية بشأن الاعتراف الأميركي والدولي المحتمل بالدولة الفلسطينية بعد الحرب في غزة، وفقا لما نشر أكسيوس قبل أسبوعين.

وأكدت وزارة الخارجية أنه لم يحدث أي تغيير في السياسة وقالت إن المراجعة جزء من عملية مستمرة للنظر في خيارات سياسية مختلفة.

وهناك عدة خيارات للتحرك الأميركي بشأن هذه القضية، بما في ذلك:

– الاعتراف الثنائي بدولة فلسطين.

– عدم استخدام حق النقض (الفيتو) لمنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الاعتراف بفلسطين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

-تشجيع الدول الأخرى على الاعتراف بفلسطين.

وطرحت هذه القضية أيضا خلال لقاء بين مستشار نتنياهو للأمن القومي، تساحي هنغبي، والوزير الفلسطيني حسين الشيخ، أحد أقرب المقربين للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع “أكسيوس” إن هنغبي أوضح لـ الشيخ أنه “لا توجد فرصة لأن تنتهي هذه الحرب بحل الدولتين”.

وأكد المسؤول الإسرائيلي أيضا أن إسرائيل لن تغير الآن سياستها المستمرة منذ عقود وتقوم بمنح “جائزة لمرتكبي أحداث 7 أكتوبر”.

وقال هنغبي للشيخ: “الأمر لا يتعلق بحكومة الليكود فقط. لم تكن هناك دولة فلسطينية عندما كانت لدينا حكومات أخرى في إسرائيل، لذا يجب أن تكون واقعيا وأن تطرح المزيد من الأهداف العملية لليوم التالي للحرب”.