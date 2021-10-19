نتنياهو لبوتين.. “سأعود قريبا” لرئاسة الوزراء

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي، عن رسالة وجهها بنيامين نتنياهو، بعد أيام من إقالته من منصبه كرئيس للوزراء ، أرسلها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعد فيها بعودة سريعة ، حسب مصدر مقرب من نتنياهو ودبلوماسي أوروبي.

وأكد الموقع، أن لنتنياهو وبوتين علاقة وثيقة نمت أكثر بعد أن بدأت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في عام 2015، وقد تفاخر نتنياهو بهذه العلاقة خلال الحملات الانتخابية – حيث التقى ببوتين قبل أيام من تصويت 2019 وحتى عرض صورة لهما. معًا على لوحة إعلانية للحملة للتأكيد على مكانته كرجل دولة.

وأضاف، بعد وقت قصير من أداء نفتالي بينيت اليمين الدستورية كرئيس للوزراء في 13 يونيو ، زار السفير الروسي لدى إسرائيل ، أناتولي فيكتوروف، نتنياهو حاملاً رسالة شخصية من بوتين يصف فيها وقتهم في العمل معًا.

قرأ نتنياهو الرسالة وقال للسفير الروسي: “أخبر الرئيس بوتين أنني سأعود قريباً”، حسب الصحيفة.

وأشار، إلى أن الكرملين أعلن أن بينيت سيلتقي مع بوتين يوم الجمعة المقبل في سوتشي. سيكون هذا أول اجتماع بينهما وسيركز على إيران وسوريا، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين.

ونقل “أكسيوس” عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله “نحاول ألا نقارن السيد نتنياهو برئيس الوزراء الحالي لأن نتنياهو عمل مع الرئيس بوتين لسنوات عديدة وكانا يعرفان بعضهما البعض جيدًا ويستغرق الأمر وقتًا لتطوير علاقات شخصية جديدة”

وبين الموقع، أن نتنياهو لم يتمكن من زعزعة استقرار حكومة بينيت، التي يبدو أنها في طريقها لتمرير ميزانية في أوائل نوفمبر، وبالتالي تقديم نفسها لمدة 18 شهرًا أخرى في السلطة.

وختم، تتزايد المعارضة الداخلية في حزب الليكود بزعامة نتنياهو، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة بين المؤيدين للحزب، وكان الليكود يتقدم في استطلاعات الرأي أثناء وجوده في المعارضة.