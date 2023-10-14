نتنياهو لجنود مشاة إسرائيليين في محيط غزة: "المرحلة التالية مقبلة"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه زار جنود مشاة إسرائيليين في غلاف قطاع غزة (السبت 14-10-2023).

ونشر المكتب تسجيلا مصورا مصاحبا للبيان ظهر فيه نتنياهو وهو يقول لهم “هل أنتم مستعدون للمرحلة التالية؟ إنها مقبلة”.

ولم يعرض التسجيل توضيحا سوى أنه أظهر جنود المشاة يومئون برؤوسهم ردا على سؤاله.

في السياق، وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس إنه يعمل على أن تكون معالجة الأزمة الإنسانية في غزة قضية ذات أولوية وإنه يتواصل في سبيل تحقيق ذلك مع إسرائيل ومصر والأردن ودول عربية أخرى والأمم المتحدة. وأضاف أنه يعمل كذلك على التأكد من أن إسرائيل لديها ما تحتاجه للرد على هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول، بما في ذلك إعادة أي أسرى أمريكيين إلى الوطن.

وأفادت سلطات غزة بأن عدد المصابين جراء القصف الإسرائيلي بلغ 10 آلاف. وتواجه المستشفيات صعوبات بالغة في التعامل مع الوضع الحالي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن المستشفيات تعاني من نقص الإمدادات الطبية والوقود لمواصلة العمل.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت أكثر من 1695 مبنى وبرجا شاهقا، فضلا عن 7000 وحدة سكنية.

ومع انقطاع الكهرباء وعدم وجود وقود لتشغيل المولدات، يواصل عادل شاهين شحن هواتف الناس مستخدما ألواحه الشمسية خلال ساعات النهار.

وقال “لم نعد نرى الكهرباء، وإذا أردنا شحن هاتف محمول علينا أن ننتظر الشمس وإلا لن يكون لدينا كهرباء على الإطلاق. يريد الناس شحن (الهواتف المحمولة) حتى يتمكنوا من الاطمئنان على أفراد أسرهم”.

وأكد أن معظم سكان غزة صاروا الآن “معزولين عن العالم”.