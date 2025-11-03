نتنياهو: لم نغير الشرق الأوسط فحسب بل غيرنا أنفسنا أيضاً

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لم تغير الشرق الأوسط فحسب، بل غيرت أيضاً في بنيتها وجيشها. وقال “لم يعد هناك مفهوم الاحتواء… بمبادرة ونشاط دائم”.

كما أشاد نتنياهو في تصريحات الاثنين، خلال مؤتمر قادة الاحتياط في الجيش، بالقوات الإسرائيلية التي وصفها بـ “المذهلة”. وأكد أن “الجيش النظامي وقوات الاحتياط التي قيل عنها جيل التيك-توك، بينت الآن أن هذا غير صحيح”.

وأعلن أنه “سيطيل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وسيعزز قوات الاحتياط”.

كذلك شدد على أن “منظومة الاحتياط عنصر أساسي لأن بلاده بحاجة إلى جيش كبير وقوي”، وفق تعبيره.

وكان نتنياهو توعد بإزالة أي خطر يهدد أمن إسرائيل، وأكد في تصريحات، أمس الأحد 2\11\2025، أن “حزب الله يحاول إعادة التسلح والتعافي”. وأردف قائلاً: “لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى جبهة جديدة ضدنا وسنتصرف حسب الحاجة”، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

كما اعتبر أن الحوثيين في اليمن يشكلون تهديدًا كبيرًا جدًا، قائلاً “سنفعل كل ما يلزم لإزالتهم”.

فيما وأعلن مسؤول إسرائيلي أنّ “إسرائيل أبلغت أميركا بأننا سنرد بقوة وسنقصف الضاحية إذا لم يسحب سلاح حزب الله”، مضيفاً أنّ هناك “احتمال بأن يكون هناك أيام من القتال النشط ضد حزب الله”.

واعتبر، في حديث للعربيّة، أنّ “حزب الله نجح بتهريب مئات الصواريخ قصيرة المدى من سوريا وهو بدأ يستعيد قدراته جدّياً”.

وأكّد أنّ “إسرائيل لن تنسحب من المناطق الـ5 في جنوبي لبنان قريبا ولن تسمح بإعادة بناء القرى الحدودية”.

هذا واتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حزب الله بـ”اللعب بالنار”، محمّلاً الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني مسؤولية “المماطلة في تنفيذ التزاماتهم” المتعلقة بنزع سلاح الحزب وإخراجه من الجنوب.

وأوضح كاتس أن إسرائيل “ستعمّق تنفيذ الحد الأقصى من الإجراءات في لبنان” لافتاً إلى أنها “لن تسمح بوجود أي تهديد لسكان الشمال”.

مطالباً “حكومة لبنان الالتزام بتجريد حزب الله من سلاحه وإبعاده”.