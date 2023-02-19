نتنياهو لنصر الله: لا تُعوّل على حرب أهلية في إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو رسالة إلى أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله، قائلاً: “لا وجود لحرب أهلية في إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، أقول لنصر الله: “لا تعول على اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، فذلك لن يحصل، فالإسرائيليون أخوة”.

وتابع نتنياهو: “ما لا يدركه نصر الله، أن إسرائيل دولة ديمقراطية، وفي الديمقراطية لا بد من وقوع خلافات، تمامًا كما تحدث التوافقات، وأحيانًا يتوجب عليك اتخاذ قرارات صارمة، لتحقيقها”.

جاء ذلك ردا على تصريحات نصر الله، حول الاحتجاجات الأسبوعية في إسرائيل ضد الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو، والتي قال فيها: “إن الأوضاع في إسرائيل غير مسبوقة، فالحكومة الإسرائيلية الحالية تدفع الأوضاع نحو صراعين، أحدهما على الصعيد الإسرائيلي الداخلي، والآخر على الصعيد الفلسطيني، قد تمتد آثارهما إلى منطقة الشرق الأوسط بأسرها”.

وأضاف نصر الله: “لأول مرة يدور في إسرائيل حديث عن حرب أهلية، وسفك دماء، وانفجار وشيك” مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين، رفيعي المستوى، أعربوا عن مخاوفهم من حدوث انفجار داخلي.