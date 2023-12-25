الأثنين 12 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 25 ديسمبر 2023 |
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نتنياهو: لن نتمكن من تحرير جميع الرهائن بدون ضغط عسكري

منذ 40 دقيقة
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن إسرائيل لن تتمكن من تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة بدون ضغط عسكري.

وأضاف نتنياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي “لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري”.

وتابع “ولن نتمكن من تحرير جميع الرهائن بدون ضغط عسكري”.

وفي وقت سابق قال نتنياهو إن الحرب في غزة بعيدة عن النهاية، ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية(حماس) في القطاع.

وأضاف نتنياهو لنواب من حزبه ليكود “لسنا بصدد التوقف. نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا ولم يقترب من النهاية”.

    المصدر :
  • رويترز

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