نتنياهو: لن نسمح لإيران بإحاطتنا بدائرة إرهابية خانقة

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء يوم الأحد عن الأمن في إسرائيل ، مؤكدا أنه سيتم مواصلة “الهجوم والدفاع”.

وقال نتنياهو خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية :”نحافظ على الأمن طوال الوقت (..) لن نسمح لإيران بإحاطتنا بدائرة إرهابية خانقة، ونحن نعمل في هذا الخصوص على مدار الساعة، طوال الوقت، وفي هذه الأيام أيضا، وسنستمر بالعمل بالهجوم وكذلك بالدفاع ضد عدوانية إيران وأذرعها الإرهابية”. وفق قوله

واضاف: “سنقيم الحرس القومي وبالمصادقة على ميزانية بمليارات الشواكل سنضيف آلاف أفراد الشرطة، من أجل إعادة الأمن الشخصي لجميع مواطني إسرائيل، وبضمنهم في المجتمع العربي”.

وأكد أنه مقتنع بإمكانية التوصل إلى توافقات بين الحكومة والمعارضة حول خطة “الإصلاح القضائي”، مكملا: “إننا متفقون وموحدون جميعاً على القضايا الأساسية التي تهمنا، وأضاف في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي إنه خلال يوم إحياء ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى ويوم استقلال إسرائيل، الأسبوع الماضي”.

وذكر: “رأينا شعب إسرائيل يتوحد حول الأمور المقدسة له، الرموز القومية المشتركة لجميعنا. ولدينا دولة واحدة وهي عزيزة وهامة لجميع مواطني إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو “يوجد بيننا نقاش جذري حول الإصلاح القضائي، لكننا نبذل جهدا من أجل حلّ هذا النقاش بالتحاور. وبوجود نية حسنة في الجانبين، أنا مقتنع بأنه بالإمكان تحقيق توافقات، وأنا أدعم ذلك بالكامل”.