نتنياهو: لن نهدأ حتى نعيد جميع الرهائن إلى وطنهم

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إن إسرائيل لا تستسلم للإرهاب وإنها تعمل “بإبداع وشجاعة” لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وأضاف نتنياهو “نحن ملتزمون بالقيام بذلك في المستقبل أيضا. لن نهدأ حتى نكمل المهمة ونعيد جميع الرهائن إلى وطنهم، سواء الأحياء منهم أو الأموات”.

هذا وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته استعادت أربع أسرى أحياء من وسط قطاع غزة (السبت 8-6-2024).

وأضاف أن الرهائن هم ثلاثة رجال وامرأة، واختطفوا من مهرجان نوفا الموسيقي يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتابع أنه تم نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت “في نشاط عملياتي تمكن مقاتلونا من تحرير 4 رهائن من أسر حماس”.

وأضاف غالانت “تابعت من غرفة القيادة عملية تحرير المختطفين تحت إطلاق نار كثيف ونفذت المهمة بشجاعة”.

وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأسرى الذين استعادهم الجيش الإسرائيلي اليوم من النصيرات كانوا في حفل “نوفا” يوم 7 أكتوبر وهم ” نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف”.