نتنياهو محاصر بين الضغط الأميركي واليمين المتطرف

ترامب يبدأ محادثات مع نتنياهو في البيت الأبيض تتركز على الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة

بعد الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ووسط الضغوط الأميركية التي تجلت خلال الأيام الماضية وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نفسه محاصراً بين الضغط الأميركي واليمين المتطرف ضمن حكومته.

فقد شدد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الخميس 23\10\2025 على أهمية المضي قدماً في تثبيت وقف إطلاق النار، والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

وفيما تقضي هذه المرحلة الثانية من خطة ترامب بإعادة إعمار القطاع الفلسطيني المدمر، فضلاً عن سحب السلاح منه، أوضح فانس أن مسألة نزع السلاح من حماس يتطلب وقتاً ويفترض أن يحصل بشكل تدريجي، عبر القوات العربية والإسلامية التي ستمسك الأمن في غزة لمرحلة انتقالية، إلى أن تصبح القوات الفلسطينية قادرة على القيام بهذه المهمة.

ما يعني بالنسبة لنتنياهو بقاء حماس وإن مؤقتاً في المشهد بغزة، في ما يتعارض مع تأكيداته المتكررة على مدى السنتين الماضيتين بعزمه “سحق الحركة” والانتصار تماماً عليها وتفكيك ترسانتها فوراً، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

كما يخلق هذا الوضع، “إحراجاً” سياسياً لنتنياهو أمام داعميه من اليمين المتطرف في حكومته، الذين وعدهم مراراً وتكراراً ب، “النصر الكامل”.

وإلى جانب الإعمار ونزع سلاح حماس، لا تزال الإجراءت الدقيقة لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة نقطة خلاف لم يتم حلها، بشكل تام بعد.

رغم أن نتنياهو أعلن مساء أمس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو أنه يعتقد أنه يمكن التغلب على التحديات عبر التعاون بين بلاده وواشنطن.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم”، تركز زيارة روبيو أيضا على تشكيلة الحكومة الانتقالية القطاع كما هو متصور في خطة السلام التي طرحها ترامب. إذ من المقرر أن يعمل تكنوقراط فلسطينيون في غزة تحت إشراف لجنة دولية، لا يزال البحث جار في شكلها والأسماء.

إصافة إلى كل ذلك، لا يزال نتنياهو يخضع لمحاكمات بتهم الفساد والرشوة.

إذن كل تلك التحديات تشكل مفرقاً حاسماً لرئيس الوزراء الإسرائيلي الذي يجد نفسه بين مطرقة الضغوط الأميركية، وسندان الضغوط السياسية الداخلية.