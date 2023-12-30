نتنياهو: محور فيلادلفيا بين غزة ومصر ينبغي أن يكون تحت سيطرة إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (السبت 30-12-2023) إن منطقة “محور فيلادلفيا” الحدودية بين غزة ومصر ينبغي أن تكون تحت سيطرة إسرائيل، معبرا عن اعتقاده بأن حرب إسرائيل في غزة وجبهات أخرى في المنطقة ستستمر شهورا عديدة أخرى.

وعقد نتنياهو مؤتمر صحفيا بينما دخلت إسرائيل الأسبوع الثالث عشر من حربها على قطاع غزة التي أعقبت هجوما شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وأذكت أعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة وأدت كذلك إلى شن جماعات أخرى متحالفة مع إيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن هجمات عليها.

وقال نتنياهو “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وتقول إسرائيل إن هدفها هو القضاء على حماس في غزة ونزع السلاح وإنهاء “التطرف” في القطاع من أجل منع تكرار هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول في المستقبل.

وكان مسلحو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قد هاجموا في ذلك اليوم بلدات في جنوب إسرائيل حيث قتلوا المئات وخطفوا العشرات من الرهائن وعادوا بهم إلى غزة، مما أشعل فتيل الحرب الدائرة الآن.

وقال نتنياهو “الحرب في ذروتها الآن. نقاتل على كل الجبهات. تحقيق النصر سيتطلب وقتا. وكما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي فإن الحرب ستستمر لأشهر عديدة أخرى”.

وأضاف، في تهديد نادر، أنه قد يهاجم إيران مباشرة بسبب تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية. وقال نتنياهو دون الخوض في تفاصيل “إذا وسعت (جماعة) حزب الله (اللبنانية) هذه الحرب، ستتلقى ضربات لا يمكنها تخيلها، وكذلك إيران”.