الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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نتنياهو: مستعدون لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

منذ 5 دقائق
آثار الزلزال المدمر في تركيا- رويترز

آثار الزلزال المدمر في تركيا- رويترز

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا أيضا، في بادرة نادرة حيال دولة عربية تناصبها إسرائيل العداء.

وقال في مراسيم في مستشفى قرب تل أبيب “أمرت بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية بناء على طلب الحكومة التركية… وبما أننا وصلنا طلب أيضا لفعل ذلك من أجل العديد من ضحايا الزلزال في سوريا، وجهت بفعل ذلك أيضا”.

ولم يفصح نتنياهو عن الجهة التي تقدمت بالطلب المتعلق بتقديم مساعدات لسوريا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا إلى 912 قتيلا.

من جانبه، أعلن النظام السوري ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1042 جريحا بمناطق سيطرته

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات إذ انهارت مبان في أنحاء المنطقة فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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