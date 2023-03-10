نتنياهو: مستعدون لمساعدة إيطاليا كي تصبح مركزا للطاقة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الجمعة 10-3-2023) إنه يريد تصدير الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا، وأبلغ نظيرته الإيطالية جورجا ميلوني إن هناك فرصة لتعاون أكبر بكثير بين البلدين.

ويقوم نتنياهو بزيارة مدتها ثلاثة أيام إلى روما يلتقي خلالها مع قادة سياسيين ورجال أعمال.

وفي بيان مقتضب عقب محادثاته مع ميلوني، لم يشر نتنياهو إلى الاحتجاجات الحاشدة في إسرائيل على خطط محل خلاف لإصلاح النظام القضائي ولا إلى لإعلان المفاجئ عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران العدو اللدود لإسرائيل.

لكنه عرض تعزيز العلاقات مع إيطاليا في عدة مجالات تشمل المياه والأمن الإلكتروني والطاقة.

وقال نتنياهو “إيطاليا قالت إنها تريد أن تكون مركزا لتوريد الطاقة إلى أوروبا. وهذا ما نفكر فيه بالضبط ولدينا احتياطيات من الغاز نصدرها حاليا ونود تسريع تصدير المزيد من الغاز إلى أوروبا عبر إيطاليا”.

وتسعى إيطاليا لإيجاد بديل لوارداتها من الطاقة من روسيا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي وتريد الاستفادة من ذلك لتصبح ناقلا رئيسيا للغاز من شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

ووقعت إسرائيل اتفاقا مبدئيا في نوفمبر تشرين الثاني مع إيني وتوتال إنرجيز يسمح لشركتي الطاقة ببدء أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي في إطار اتفاق تاريخي لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وقال نتنياهو “هناك حاليا مشاركة من إيني في مشروعاتنا للغاز، لكننا نعتقد أنه يمكننا نقلها إلى مستوى أعلى بكثير”. وأضاف أن وزراء من إيطاليا وإسرائيل سيلتقون في بلاده خلال الأشهر المقبلة لإجراء محادثات ثنائية.

ومضى قائلا “سنتناول ربما عشرة مجالات للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على إيطاليا واسرائيل على حد سواء”.

وفي مقابلة صحفية قبل السفر إلى روما، قال نتنياهو إنه سيطلب من ميلوني الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. ولم يتطرق هو ولا نظيرته الإيطالية إلى هذه المسألة اليوم الجمعة.