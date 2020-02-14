نتنياهو مستهزئا: ربما استهدف سلاح الجو البلجيكي دمشق‎

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امتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن تأكيد أو نفي غارات جوية استهدفت مخازن أسلحة، في محيط مطار العاصمة السورية دمشق، وتحدث بشكل ساخر عن الواقعة.

وقال نتنياهو لإذاعة محلية في مدينة حيفا، ردا على سؤال عن الغارات: ”لا أدري ما الذي حدث ليلة أمس (الخميس)“.

وأضاف مستهزئا: ”ربما كان هذا السلاح الجوي البلجيكي“.

وأردف نتنياهو: ”لا أتناول أشياء محددة. لدينا سياسة للتصدي لإيران بأي ثمن، وأن نمنعها بشكل منهجي من التطور. إننا نفعل ذلك علانية وسرا“.

والخميس، قالت وكالة ”سانا“ الرسمية في سوريا، إن إسرائيل استهدفت بالصواريخ محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، انطلاقا من الجولان المحتل.

وأفاد إعلام عبري، بأن الحديث يدور عن استهداف مخازن أسلحة وصواريخ تابعة لإيران.