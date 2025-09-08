نتنياهو من موقع عملية القدس: نحن في حالة حرب وسنعتقل كل من ساعد المنفذين ودعمهما

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يزوران مكان وقوع هجوم بالرصاص في ضواحي القدس في 8 سبتمبر 2025. رويترز

بعد حادث إطلاق النار الذي وقع شمال مدينة القدس، وأدى إلى مقتل 7 أشخاص، وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إلى تقاطع “حي راموت”، قرب محطة الحافلات التي شهدت الهجوم المسلح، وتوعد باتخاذ إجراءات أكثر تشددا.

كما شدد نتنياهو الذي قلما ينزل على الأرض في مثل تلك الحوادث، على أن إسرائيل “في حالة حرب في غزة والقدس وغيرها”.

وقال في كلمة مقتضبة: “سنبعد عائلات المخربين، وسنتخذ إجراءات أكثر تشدداً”.

كما أضاف أن القوات الإسرائيلية “ستعتقل كل من ساعد المنفذين ودعمهما، وستلاحقهم أينما وجدوا”، وفق تعبيره.

إلى ذلك، تحدث عن حرب متعددة الجبهات سواء في غزة أو اليمن ولبنان، ضد فصائل تقف خلفها إيران.

في حين لم ينس توجيه الانتقاد إلى المحكمة العليا التي سمحت له في وقت سابق اليوم عدم حضور جلسة الاستماع إليه، بسبب الأوضاع الأمنية الطارئة.

“سنسلح كل الإسرائيليين”

بدوره، شدد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر في مؤتمر صحفي من بودابست على أن “بلاده في حالة حرب ضد الإرهاب”. واتهم السلطة الفلسطينية بالتحريض ضد إسرائيل بشكل واضح”.

كما دعا الأوروبيين إلى “اختيار الجانب الذي يريدون الوقوف معه”.

من جهته، أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه “سيسلح كل الإسرائيليين”.

كما توعد الأسرى الفلسطينيين، قائلا “لن نحسن أحوال السجون والمعتقلين”.

أتت تلك التصريحات بعدما ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم إلى 7، وإصابة 15.

في حين لم تتضح بعد هوية منفذي إطلاق النار أو دوافعهما.

وكانت خدمة الإسعاف قد ذكرت في وقت سابق أن 15 شخصا أصيبوا، وأن خمسة منهم على الأقل في حالة خطيرة جراء إصابتهم بأعيرة نارية، بعدما عثر المسعفون الذين وصلوا إلى مكان الواقعة على المصابين مستلقين على الطريق والرصيف بالقرب من محطة حافلات، وبعضهم فاقدون للوعي.