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نتنياهو: من يرفضون هجومنا على رفح لا يريدوننا أن ننتصر على حماس!

منذ 48 دقيقة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأحد 11-2-2024) إنه لم يتحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ تصريحات الأخير بشأن كون الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “مبالغا فيه”.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع برنامج (فوكس نيوز صنداي).

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، قال نتنياهو أيضا خلال مقابلة بثتها اليوم شبكة (إيه.بي.سي) “أقدر دعم الرئيس بايدن لإسرائيل منذ بداية الحرب. ولا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده بذلك”.

وأضاف نتنياهو  إن هناك “عددا كافيا” من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

وردا على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتنياهو إن العدد “كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها”.

وأضاف في المقابلة “سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضا”.

وقال نتنياهو إن مدنيا فلسطينيا يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتعليقاً على الإدانات الدولية لأي هجوم إسرائيلي مرتقب على مدينة رفح، اعتبر نتنياهو أن من يرفضون ذهاب الجيش الإسرائيلي إلى رفح لا يريدون لإسرائيل أن ننتصر على حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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