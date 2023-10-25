نتنياهو: موعد الهجوم البري على غزة سيتم عبر توافق الآراء

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إلى أن إسرائيل لن تعلن عن موعد الهجوم البري على غزة، مشيرا إلى أن يجرى التحضير لذلك.

وذكر نتنياهو: “سيتم التوصل لموعد الغزو البري عبر توافق الآراء. ونستعد للغزو ولن أخوض في تفاصيل”.

وأوضح أن القرار بشأن موعد دخول القوات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر سيتخذه مجلس وزراء الحرب.

وأضاف: “نبذل كل ما بوسعنا لإعادة الرهائن لديارهم”.

وتابع نتنياهو: “نشجع المواطنين الإسرائيليين على حمل السلاح”.

وعن قطاع غزة قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: “ينبغي على المدنيين في غزة التحرك إلى جنوب القطاع”.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، الأربعاء، نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن إسرائيل وافقت على إرجاء الهجوم البري على غزة حتى يتسنى لواشنطن إرسال دفاعات صاروخية للمنطقة سريعا.

وذكر تقرير الصحيفة أن إسرائيل تأخذ في الاعتبار أيضا الجهود التي تُبذل لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية الرامية لتحرير الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.

وأضاف أن التهديدات، التي تتعرض لها القوات الأميركية تمثل مصدر قلق بالغ.

ويعتقد الجيش الأميركي ومسؤولون آخرون أن قواتهم ستستهدفها جماعات مسلحة بمجرد بدء غزو الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تسارع لنشر نحو 10 أنظمة دفاع جوي في المنطقة.

وذكرت رويترز، الإثنين، أن واشنطن نصحت إسرائيل بالإحجام عن أي هجوم بري على قطاع غزة، بينما تسعى لإطلاق سراح المزيد من الرهائن وتتأهب لاحتمال اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعهد بـ”تدمير حماس”، بعد هجومها المباغت في 7 أكتوبر.

ومنذ أيام، يتحضر الجيش الإسرائيلي لغزو بري في غزة بعدما شنت طائراته غارات هي الأعنف على القطاع، علما أنه أصدر أكثر من أمر لسكان شمال غزة بالنزوح جنوبا.