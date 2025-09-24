الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
نتنياهو: نبذل جهداً عسكرياً ودبلوماسياً لهزيمة حماس وإعادة الرهائن

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، اليوم الأربعاء، أن نتنياهو أبلغ عائلة ألون أوهيل، الرهينة الذي لا يزال محتجزا في غزة، بأن هناك جهدا عسكريا دبلوماسيا مشتركا يجري تنفيذه بشكل مستمر لهزيمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإعادة جميع الرهائن.

وفي سياقٍ متصل، نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قصة الحاجة جازية البالغة من العمر مائة عام واضطرها العدوان الإسرائيلي على مدينة غزة للنزوح لجنوب القطاع.

ووفقا لمنشور الأونروا، على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي فقد تمنت الحاجة جازية أن “يعيش أطفال ابنها في سلام وأمان”.

وتقول المسنة الفلسطينية إنها عاشت حياتها وسط الحروب، أما الشبان في غزة الآن فقد “عاشوا بالفعل أهوالا لا يمكن تخيلها”.

وحول تفاصيل رحلة نزوجها تقول جازية “كنت جالسة على كرسي معدني متحرك على طول طريق مدمر، وكل متر عبرته يترك بصمته على جسدي الضعيف”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

