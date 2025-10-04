نتنياهو: نريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تريد إنها المفاوضات المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال أيام قليلة.

وجاءت تصريحات نتنياهو للصحفين بعد اجتماع طارئ عقده مع وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- إن “جميع المختطفين الأحياء والأموات سيعودون مع وجود الجيش في عمق قطاع غزة” مؤكدا أنه لم يتخل عنهم ولا عن تحقيق باهي أهداف الحرب، بحسب قوله.

وأضاف أنه واجه ضغوطا كبيرة من إسرائيل وخارجها لوقف الحرب، مشيرا إلى أنه نسق مع الرئيس ترامب وطاقمه “خطوة سياسية قلبت الأوضاع”، معتبرا أنه “بدل عزل إسرائيل فإن (حركة المقاومة الإسلامية) حماس هي من يُعزل”.

وأشار نتنياهو إلى أنه أصدر توجيهاته لطاقم التفاوض برئاسة وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر للتوجه إلى مصر لبحث خطة ترامب، مشددا بأنه يريد إنهاء المفاوضات خلال أيام قليلة.

وتابع بأن “حماس تورطت الآن بسبب الضغط العسكري والسياسي وقبلت المقترح الذي قدمناه”، على حد زعمه، مؤكدا أن إسرائيل ستفكك سلاح حماس في المرحلة الثانية و”سيصبح قطاع غزة خاليا من السلاح بواسطة الاتفاق أو بطريقة عسكرية”.

وتتسق تصريحات نتنياهو مع مزاعم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر اليوم السبت حيث قال إن مقترح ترامب بشأن قطاع غزة لم يُفرض على إسرائيل، وإنما هو “مبادرة إسرائيلية”.

في الأثناء، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن إسرائيل تدخل ما سماها المرحلة الأولى من المحادثات المتعلقة بإعادة جميع الأسرى.

واوضح المصدر أن احتمالية رفض حماس للشروط التي ستعرض خلال المحادثات ضئيلة جدا.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر سياسي رفيع قوله إنه يمكن استعادة الأسرى في غزة خلال بضعة أيام.

لكن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصدر سياسي قوله إن المفاوضات ستستغرق أياما لا أسابيع وترمب يضغط على الطرفين للتوصل لاتفاق.

في السياق ذاته حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة من محاولات وزراء في اليمين المتطرف للضغط على نتنياهو لعرقلة الصفقة المطروحة،

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين إن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش سيحاولان عرقلة المحادثات وأن العائلات ستشكل مع ترمب جدار حماية.

وأضافت أن هذه أيام مهمة ومعرقلو المحادثات يخططون للضغط على نتنياهو وعلى العائلات الوقوف في وجه ذلك. ودعت عائلات الأسرى كل الإسرائيليين الذين يؤيدون الصفقة وإنهاء الحرب إلى الخروج إلى الشوارع الليلة للتظاهر.

من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان إيال زاميرأصدر توجيهاته برفع الجاهزية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب لتحرير الأسرى بناء على توجيهات القيادة السياسية. و

ذكر الجيش أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن أمن القوات أولوية قصوى وأن جميع قدرات الجيش ستخصص لحماية القيادة الجنوبية

من جهتها، نقلت أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيتحول إلى العمليات الدفاعية فقط في القطاع، وسيوقف عملية الاستيلاء على مدينة غزة.

وكانت مصر أعلنت مساء السبت استضافة وفدين من إسرائيل وحماس الاثنين المقبل، لبحث تفاصيل تبادل الأسرى وفقا لخطة الرئيس الأميركي، بشأن وقف الحرب في قطاع غزة.