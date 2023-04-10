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نتنياهو: نظام الأسد سيدفع ثمنا باهظا في حال سمح بإطلاق الصواريخ على إسرائيل

منذ 42 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، نظام الرئيس السوري بشار الأسد بدفع ثمن باهظ في حال سمح بإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية في إشارة إلى إطلاق صواريخ من الأراضي السورية نحو هضبة الجولان.

كما قال في كلمة متلفزة، إن تل أبيب مستعدة جيدا لمواجهة على كل الجبهات.

إلى ذلك، هاجم رئيس الوزراء الحالي، الحكومة الإسرائيلية السابقة وقال إنها جعلت بلاده أكثر عرضة للهجمات، منتقداً توقيعها اتفاقا مع حزب الله “دون مقابل”.

كما قال زعيم حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، أن بلاده استهدفت غزة بـ50 طنا من المتفجرات في ليلة واحدة.

وأوضح أن استعادة قدرة الردع الإسرائيلية تحتاج وقتا أطول لكن سنفعل ذلك.

هذا وقرر نتنياهو إبقاء وزير الدفاع يوآف جالانت في منصبه بسبب الأزمة الأمنية المتصاعدة، ليعدل عن قراره السابق بإقالة الوزير.

وأضاف أنهما سويا خلافهما بشأن دعوة جالانت العلنية الشهر الماضي لوقف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساما واسعا، والتي قال جالانت إنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل.

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