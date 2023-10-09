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نتنياهو: هجومنا على غزة "سيغير الشرق الأوسط"

منذ 41 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو (رويترز)

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توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الاثنين 9-10-2023) بأن رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والفصائل الفلسطينية من قطاع غزة “سيغير الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو -في اتصال مع رؤساء المجالس المحلية الإسرائيلية في غلاف غزة– “نحن بالفعل في الحملة (العسكرية) وقد بدأناها للتو، قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة”.

وذكر أن الأمر سيستغرق وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة المقبلة، وتابع “أطلب منكم أن تقفوا بثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو “أعلم أنكم مررتم بأشياء فظيعة وصعبة”، وتوعد حماس قائلا “إن ما ستمر به سيكون صعبا وفظيعا”، على حد وصفه.

ويأتي تصريح نتنياهو فيما تتحدث تقارير متعددة عن انتقادات توجه له ولحكومته، حيث تحدثت القناة الـ12 الإسرائيلية عن اتهامات في جلسة مجلس الوزراء للقيادات الأمنية والعسكرية بالفشل الاستخباري الذريع.

كما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون قوله إن هجوم حماس الواسع كشف إخفاقات كبيرة لمؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وإن الاستخبارات الإسرائيلية فوجئت بأساليب دخول المسلحين وخروجهم من إسرائيل.

    المصدر :
  • الجزيرة

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