نتنياهو: هناك تقدم في المفاوضات مع سوريا لكن ما زال الأمر بعيداً

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة للحكومة اليوم الأحد، إن هناك تقدما في المفاوضات مع السوريين لكن ما زال الأمر بعيدا.

وأضاف نتنياهو أن “انتصاراتنا على حزب الله وفرت إمكانية لم تكن حتى في الخيال وهي إمكانية السلام مع جيراننا في الشمال”.

وكانت تقارير عبرية تحدثت عن اقتراب عقد الاتفاق الأمني بين سوريا وإسرائيل، كما رجحت التقارير العبرية والغربية أن يتم توقيع الاتفاق قبل الجمعية العامة المنتظرة للأمم المتحدة والتي سيحضرها الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيطلع نتنياهو على التنازلات المطلوبة لإتمام الاتفاق الأمني مع سوريا.

وتجري سوريا وإسرائيل محادثات للتوصل إلى اتفاق يسعى لضمان وقف الغارات الجوية الإسرائيلية وانسحاب القوات التي توغلت في جنوب سوريا، حيث عقد الطرفان اجتماعا بوساطة أمريكية في لندن استمر خمس ساعات، وفق ما ذكر موقع “أكسيوس”.

وقدم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني رد سوريا على الاقتراح الإسرائيلي للترتيبات الأمنية إلى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، حسب التقرير.

وأفادت قناة “كان” يوم السبت بأن واشنطن تضغط على إسرائيل لتقليص الفجوات بين مواقفها والمواقف السورية في المحادثات، من أجل تقديم اختراق خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية قولها إنه رغم إحراز تقدم في المحادثات، فإن الاتفاق “لم يكتمل بعد”.

بدوره، قال الشرع يوم الأربعاء إن المفاوضات الجارية قد تؤدي إلى نتائج “في الأيام المقبلة”، فيما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السورية لوكالة “فرانس برس” بأن عدة اتفاقيات أمنية وعسكرية من المتوقع توقيعها قبل نهاية العام.