نتنياهو: هناك مدينة كاملة تحت الأرض في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، ان هناك مدينة كاملة تحت الأرض في قطاع غزة، معتبراً أن الفلسطينيين هم من بدأ التصعيد بعد أن استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا بحي الشيخ جراح.

وأكد أن بلاده تحارب “قوات متطرفة في إشارة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي”، و”ألا حل أمامها سوى ردع تلك المجموعات الإرهابية”، مضيفا أن “تلك المجموعات تخزن الأسلحة تحت الأرض في القطاع وبين المنازل السكنية، وتتخذ من المدنيين دروعا بشرية”.

كما أشار إلى أن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من قطاع غزة، مضيفا أن القوات الإسرائيلية ستواصل حماية المدن من تلك الصواريخ.

وفي معرض دفاعها عن الخسائر والدمار وعدد القتلى الذي وقع منذ انطلاق التصعيد، قال:” لا يستطيع أي جيش في العالم تجنب الخسائر الجانبية”، وذلك بحسب “العربية”.