نتنياهو: هناك من يحرض على قتلي وقتل أبنائي

خلال إحياء ذكرى اغتيال رئيس الحكومة الأسبق اسحق رابين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن “هناك من يحرّض على قتله”، ما أثار غضب عدد من أعضاء الكنيست الحاضرين.

وقارن نتنياهو خلال كلمته “التحريض الذي تعرض له رابين قبل مقتله بالتحريض ضده”، وقال: “25 عاما بعد مقتل رابين، هناك تحريض واضح على القتل ضد رئيس الحكومة وأفراد عائلته”، عندها سمع صراخ من قبل أعضاء المعارضة في الكنيست الذين قاطعوا الخطاب.

وأضاف نتنياهو: “في الماضي البعيد شهدنا مصائب قام بها متعصبون.. إن سمحنا للأشخاص الهامشيين التصرف هكذا اليوم أيضا سنجد أنفسنا على حافة الهاوية. يجب علينا أن ندين بشدة العنف السياسي من أي معسكر كان. إطلاق النار في الميدان لن يكون بديلا عن التصويت في صندوق الاقتراع”.

وشدد نتنياهو على أنه “لا يجب تجاوز الخطوط الحمراء في مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم التحريض على القتل والعنف”.