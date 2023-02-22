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نتنياهو يأمر حزبه بالتوقف عن انتقاد محافظ بنك إسرائيل

منذ 38 دقيقة
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الأربعاء 22-2-2023) النواب من حزبه الليكود بالكف عن انتقاد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون والتدخل في سياساته المتعلقة بأسعار الفائدة.

جاء توجيه نتنياهو، الذي أعلنه متحدث باسم الحزب، بعد أن انتقد وزير خارجيته رفع بنك إسرائيل لأسعار الفائدة وعبر نواب آخرون عن استيائهم من يارون بسبب الخطوة التي قالوا إنها أثرت سلبا على أصحاب الرهون العقارية.

وانتهج يارون سياسة متشددة لمكافحة التضخم الذي سجل أعلى مستوى له في 14 عاما عند 5.4 بالمئة في يناير كانون الثاني. ورفع بنك إسرائيل أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع يوم الاثنين إلى 4.25 بالمئة، وهي الزيادة الثامنة منذ أبريل نيسان الماضي.

كما حذر محافظ بنك إسرائيل النواب، الذين يضغطون من أجل تطبيق تعديلات على النظام القضائي قد تضعف سلطات المحكمة العليا، من أن استقلال المؤسسات أمر حيوي بالنسبة للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل.

وقال متحدث باسم الليكود “رئيس الوزراء نتنياهو أمر نواب الكنيست من حزب الليكود بالتوقف عن التدخل والتحدث في مسألة المحافظ… استقلال بنك إسرائيل ركيزة أساسية للسياسة الاقتصادية التي يقودها رئيس الوزراء على مدى عقدين ولن يغير شيء ذلك”.

    المصدر :
  • رويترز

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