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نتنياهو يتدخل شخصياً.. مكالمة عاجلة مع ترامب لاحتواء أزمة الرسوم الجمركية

منذ يوم واحد
ترامب ونتنياهو - أرشيفية

ترامب ونتنياهو - أرشيفية

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قال مسؤولان إسرائيليان كبيران اليوم الجمعة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سياسته الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تقليل تأثير الإجراءات التي اتخذتها واشنطن.

وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على وارادت بلاده من سلع إسرائيلية لم يحددها وذلك في إطار سياسة جديدة لفرض رسوم جمركية شاملة. والولايات المتحدة هي أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

وقال المسؤولان الإسرائيليان إن نتنياهو أثار هذه القضية في مكالمة هاتفية مع ترامب أمس الخميس، خلال زيارته للمجر. وقال أحد المسؤولين “يمكن التوصل لحل لمعظم (هذه الرسوم)”.

وقال مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية أمس الخميس إن إعلان ترامب فرض للرسوم الجمركية قد يؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

وتحركت إسرائيل بالفعل يوم الثلاثاء لإلغاء باقي الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأمريكية. ووقّع البلدان اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما، وحوالي 98 بالمئة من البضائع الأمريكية معفاة الآن من الضرائب.

    المصدر :
  • رويترز

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