نتنياهو يتطوع لتلقي أول جرعة من لقاح “فايزر”

اعتبر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وصول أول دفعة من لقاح “فايزر” ضد فيروس كورونا إلى البلاد اليوم الأربعاء، بأنه “عيد كبير”، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نتنياهو بعيد هبوط الطائرة الأولى التي تحمل على متنها لقاحات “فايزر” في مطار بن غوريون الدولي، وقد تطوع نتنياهو أن يكون هو أول من يتلقى هذا اللقاح.

وقال نتنياهو: “نحن نحتفل هنا بيوم عيد كبير لدولة إسرائيل. وبتنا نشاهد نهاية الجائحة لكننا ما زلنا بحاجة للالتزام بالقواعد، ووضع الكمامات، وغسل اليدين، والحفاظ على المسافة، لكن نهاية الجائحة أصبحت ظاهرة للعيان”.

وأضاف: “لدي ثقة بهذا اللقاح وأتطلع إلى أن يحصل على التصاريح اللازمة خلال الأيام القريبة المقبلة وأريد أن يتلقى مواطنو إسرائيل التطعيم. ولهذا الغرض أريد أن أشكل قدوة بالنسبة لهم حيث أعتزم أن أكون أول مواطن يتلقى هذا التطعيم في دولة إسرائيل”، وذلك بحسب “RT”.