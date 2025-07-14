نتنياهو يتعهد لسموتريتش باستئناف الحرب بعد هدنة غزة

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال اجتماعات عقدت مؤخراً، بأن تل أبيب ستستأنف الحرب في غزة بعد اتفاق وقف النار المقترح لمدة 60 يوماً، والذي يجري التفاوض حوله حالياً في الدوحة، وفق ما أفاد تقرير للقناة 12 الإسرائيلية الأحد.

وقال نتنياهو لسموتريتش: “بعد الهدنة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب وفرض حصار على شمال غزة”.

كما طرح في اجتماعات مغلقة خطة إسرائيل لفصل السكان المدنيين في غزة عن حركة حماس وحصرهم في شريط جنوب القطاع كـ”ضرورة إنسانية”، بهدف السماح باستمرار القتال بعد الهدنة المؤقتة، حسب القناة 12.

“كنت مشغولاً بملف إيران”

كذلك أكد نتنياهو لسموتريتش أنه سيلتزم بهذا الوعد، مشيراً إلى التحضيرات التي سبقت المواجهة مع إيران الشهر الماضي كسبب لعدم تحقيق توقعات وزير المالية السابقة بشأن تدمير حماس.

وقال لسموتريتش: “كنت حتى الآن مشغولاً بملف إيران، أما الآن فسأتفرغ لضمان التزام الجيش بتعليماتي”.

يأتي ذلك فيما يطالب وزير المالية الإسرائيلي بضمانات من رئيس الوزراء بأن يتم استئناف الحرب في غزة “بكامل قوتها” بعد انتهاء وقف النار، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

“بناء المدينة الإنسانية برفح”

من جهتها كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش ضاعف تقديراته لبناء المدينة الإنسانية برفح جنوب غزة وأثار غضب الكابينت.

وأضافت القناة أن الجيش أبلغ نتنياهو أن بناء المدينة الإنسانية برفح سيستغرق أكثر من عام.

كما أردفت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب من الجيش “إطاراً زمنياً معقولاً” لخطة رفح.