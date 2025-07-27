نتنياهو يتهم الأمم المتحدة بـ"الكذب" بشأن توزيع المساعدات في غزة

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، الأمم المتحدة واتهمها “باختلاق الأكاذيب”، قائلاً إنه يسمح بـ”إدخال الحد الأدنى من المساعدات لغزة”.

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارة إلى قاعدة “رامون” الجوية (جنوب) التابعة لسلاح الجو، برفقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وفق صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وقال نتنياهو: “سنقضي على حماس، ولتحقيق هذا الهدف، وكذلك لتحرير مختطفينا، نحن نواصل القتال وندير مفاوضات”.

وأضاف أنه “أياً كان المسار الذي سنختاره، سيتعيّن علينا الاستمرار في السماح بإدخال إمدادات إنسانية بالحد الأدنى، وقد قمنا بذلك حتى الآن”.

وأشار إلى أن “الأمم المتحدة تختلق الذرائع والأكاذيب بشأن إسرائيل، وتقول إنه لا يُسمح بدخول المساعدات الإنسانية، وهذا غير صحيح”.

وتابع: “هناك ممرات آمنة، وقد وُجدت طوال الوقت، واليوم بات ذلك رسمياً”.

واختتم قائلاً: “سنواصل القتال حتى نحقق جميع أهداف الحرب، حتى تحقيق النصر الكامل”.